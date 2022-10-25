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بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، محمود سعيد، مع المبعوث الأمني الم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، محمود سعيد، مع المبعوث الأمني المالطي الخاص إلى ليبيا أليكس دالي، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، ونشرت الداخلية، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، بأن الاجتماع شهد مناقشة عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتعاون المشترك في الجوانب الأمنية كافة بين الدولتين,
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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