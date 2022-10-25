بالصور.. عضو مجلس #النواب المُقال صالح #همّة المكلف من #المنفي سفيرًا لدى #الجزا

بالصور.. عضو مجلس #النواب المُقال صالح #همّة المكلف من #المنفي سفيرًا لدى #الجزائر يستقبل النائب المستقيل عبدالمطلب #ثابت المكلف من المنفي أيضًا كمندوب لـ #ليبيا بالجامعة العربية ضمن التحضيرات للقمة العربية. #السبق