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بالصور.. عضو مجلس #النواب المُقال صالح #همّة المكلف من #المنفي سفيرًا لدى #الجزا

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بالصور.. عضو مجلس #النواب المُقال صالح #همّة المكلف من #المنفي سفيرًا لدى #الجزائر يستقبل النائب المستقيل عبدالمطلب #ثابت المكلف من المنفي أيضًا كمندوب لـ #ليبيا بالجامعة العربية ضمن التحضيرات للقمة العربية. #السبق




2022-10-25 21:34:52

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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