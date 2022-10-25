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أعلنت إدارة الإعلام بالخطوط الجوية الليبية، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت إدارة الإعلام بالخطوط الجوية الليبية، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار صفاقس بتونس ، اعتبارا الثاني من نوفمبر القادم، والذي كان متوقفا لما يقارب ثلاثة أشهر. حيث ستكون الرحلات بمعدل رحلتين إسبوعيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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