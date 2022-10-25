المرشح لمنصب محافظ المصرف المركزي، أنور ياسين:

– لقاء صالح والمشري لم يكن وليد مبادرة جديدة ولا تمهيدا لعملية تنظيمية تتطلبها المرحلة.

– اللقاء يشكل استمرارا لتنفيذ اتفاق الصخيرات 1 و2 المنعقد في المغرب، والذي تمحور حول اختيار وإعادة تنصيب القيادات الإدارية للمناصب السيادية المتفق عليها.

– اللقاء يشي أيضا بتقارب يصب في مصلحة توحيد المؤسسات وتحييدها عن الصراع السياسي وكذلك إيجاد نقاط تلاقي تصلح للانطلاق في إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أجل قريب.

– مجرد توحيد المؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية سيعود على ليبيا بالاستقرار النسبي حتى لو تأخرت الانتخابات قليلا.

– الانتخابات في حد ذاتها ليست هدفا، ولكن الهدف هو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتوحيد المؤسسات والتي هي الأساس الذي يعتمد عليه إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

– هذا الاتفاق مهم جدا في المرحلة التمهيدية التي تسبق بناء الدولة والذي لا يمكن أن يتحقق في ظل سلطات متنازعة ومؤسسات متوازية.

– التوافق السياسي الداخلي مهم ومصيري.

– المؤسسات المنقسمة لن تستطيع الصمود في ظل كل هذه المعطيات وستستنفذ مواردها وستكون مطمعا للمتنفذين وتجار الأزمات.

– إعادة اختيار رؤساء جدد للمناصب السيادية أمر بالغ الأهمية، لاعتبارات تخص الفترة السابقة.

– أغلب من كانوا في هذه المناصب انحازوا بشكل أو بآخر إلى طرف دون آخر، وتأثر بعضهم بتيارات معينة وتبني بعضهم سياسات لم تكن محايدة في أغلب الأحداث وهذا في حد ذاته قد يؤدي بهذه المؤسسات إلى الاستمرار في هذا النهج.

– ضخ دماء شابة وجديدة من خلال إعادة اختيار رؤساء جدد للمناصب السيادية ممن لم ينخرطوا سابقا في التجاذبات والاستقطابات ولم ينحازوا لأيديولوجيات أو تيارات معينة، من شأنه أن يسرع في عملية الاستقرار والعمل بحياد وإعلاء المصلحة العامة للدولة الليبية.

#ليبيا_24

2022-10-25 18:55:13

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