عاجل.. الناطق باسم حكومة #الدبيبة منتهية الصلاحية محمد #حمودة يكشف تفاصيل الاتف

#عاجل.. الناطق باسم حكومة #الدبيبة منتهية الصلاحية محمد #حمودة يكشف تفاصيل الاتفاقيتين العسكريتين اللتان وقعهما الدبيبة مع وزير الدفاع التركي خلوصي #آكار.

حمودة: البروتوكول العسكري الأول الذي وقعه الدبيبة اليوم من أجل تنظيم التعاون بشأن مواد مذكرة التفاهم الأمني المبرمة عام 2019.

– البروتوكول نص على تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي التركي ولجنة التعاون العسكرية.

– البروتوكول نص على كيفية عمل اللجنتين ومهامهما وتكوين وحداتهما بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون.

– البروتوكول تضمن في بنوده تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن الحدود ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة.

– البروتوكول تناول الدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية بتوفير أحدث المعدات، وكذلك التعاون في مجال رسم الخرائط.

– تم التوقيع أيضًا على بروتوكول يُعنى بتدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران.

– البروتوكول الثاني يُحدد الضوابط والشروط والالتزامات الواقعة على الطرفين والمتعلقة بمترشحي ومنتسبي هذه التدريبات.

– البروتوكول اشتمل أيضًا على ملحق لبرامج تدريبات الطيران مثل التدريب على الطائرات النفاثة والنقل والمروحيات. #السبق





2022-10-25 21:28:16

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