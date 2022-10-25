وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مذكرتين للتعاون العسكري مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بإسطنبول، حيث تضمنت الاتفاقية الأولى تعزيز المذكرة الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019، فيما كانت الاتفاقية الثانية في مجال تطوير الطيران الحربي في ليبيا، والاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال.

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