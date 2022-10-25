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صالح جعودة، عضو مجلس الدولة وعضو وفد اللقاء الأخير في المغرب مع رئيس مجلس النواب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

صالح جعودة، عضو مجلس الدولة وعضو وفد اللقاء الأخير في المغرب مع رئيس مجلس النواب:

– اتفقنا على تغيير الحكومة والمناصب السيادية بأن يأتينا المرشحين و نختار منهم ثم يصوت عليهم مجلس النواب و عقيلة ملتزم بذلك.

#ليبيا_24

2022-10-25 23:51:19

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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