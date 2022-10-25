صالح جعودة، عضو مجلس الدولة وعضو وفد اللقاء الأخير في المغرب مع رئيس مجلس النواب:

– اتفقنا على تغيير الحكومة والمناصب السيادية بأن يأتينا المرشحين و نختار منهم ثم يصوت عليهم مجلس النواب و عقيلة ملتزم بذلك.

#ليبيا_24