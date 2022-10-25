صالح جعودة، عضو مجلس الدولة وعضو وفد اللقاء الأخير في المغرب مع رئيس مجلس النواب:
– اتفقنا على تغيير الحكومة والمناصب السيادية بأن يأتينا المرشحين و نختار منهم ثم يصوت عليهم مجلس النواب و عقيلة ملتزم بذلك.
#ليبيا_24
2022-10-25 23:51:19
1666741879
صالح جعودة، عضو مجلس الدولة وعضو وفد اللقاء الأخير في المغرب مع رئيس مجلس النواب:
– اتفقنا على تغيير الحكومة والمناصب السيادية بأن يأتينا المرشحين و نختار منهم ثم يصوت عليهم مجلس النواب و عقيلة ملتزم بذلك.
#ليبيا_24
2022-10-25 23:51:19
1666741879
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