#انفو_المرصد | بعد اتفاقيات النفط و الغاز و التدريب الأمني و الإعلام .. الدبيبة يوقع اتفاقيات و بروتوكولات عسكرية جديدة مع تركيا في إسطنبول .. هذا أبرز ماجاء فيها 👇🏻. #ليبيا









