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#انفو_المرصد | بعد اتفاقيات النفط و الغاز و التدريب الأمني و الإعلام .. الدبيبة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | بعد اتفاقيات النفط و الغاز و التدريب الأمني و الإعلام .. الدبيبة يوقع اتفاقيات و بروتوكولات عسكرية جديدة مع تركيا في إسطنبول .. هذا أبرز ماجاء فيها 👇🏻. #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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