#انفو_المرصد | بعد اتفاقيات النفط و الغاز و التدريب الأمني و الإعلام .. الدبيبة يوقع اتفاقيات و بروتوكولات عسكرية جديدة مع تركيا في إسطنبول .. هذا أبرز ماجاء فيها 👇🏻. #ليبيا
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن ترحيل 137 مهاجرا غير شرعي من بينهم 50 امرأة وأكث
تم النشر منذُ 6 دقائق
تركيا تستضيف جولة جديدة بين الأطراف الليبية لبحث «المناصب السيادية»
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
مركز علاج في #بنغازي يعالج الناس بردمهم بالملح #بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا #
تم النشر منذُ 19 دقيقة
#عاجل | #النائب_العام الصديق #الصور يأمر بحبس مدير فرع مصرف #الصحارى “#أبوسليم”
تم النشر منذُ 22 دقيقة
أضف تعليقـك