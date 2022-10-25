عضو مجلس #النواب عبد السلام #نصية عن لقاء #عقيلة و #المشري في #المغرب: الاتفاق ع

عضو مجلس #النواب عبد السلام #نصية عن لقاء #عقيلة و #المشري في #المغرب: الاتفاق على توحيد وإعادة تعيين شاغلي #المناصب_السيادية خطوة مهمة على طريق تفعيل مؤسسات الدولة و الوصول للانتخابات العامة.

-انقسام المؤسسات السيادية وانتهاء مدة من يشغلها كان عاملا فعالا في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

– التوافق على توحيد المؤسسات سيقود إلى التوافق على سلطة تنفيذية واحدة وإلى تفعيل دورها الرقابي المفقود من عدة سنوات.

– الخطوة المهمة الآن هو حسن اختيار هذه المناصب من خلال آلية شفافة تقود الى الوصول للعناصر القادرة.

– نأمل ألا يعمل “تيار التأزيم” على عرقلة هذه الخطوة كما حصل في محاولات سابقة وألا يستغل الاتفاق لابتزاز الحكومات سياسيا و ماديا ويفشل الاتفاق كما حدث في مرات سابقة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-26 00:55:43

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