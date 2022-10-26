عضو مجلس النواب حسن الزرقاء: – لقاء عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب تضمن البح

عضو مجلس النواب حسن الزرقاء:

– لقاء عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب تضمن البحث في القاعدة الدستورية، والقوانين المنظِّمة لإجراء الانتخابات في ليبيا.

– سيتم تشكيل لجنة من المجلسين خلال الفترة المقبلة لاستئناف الحوار، في ظل توقعات كبيرة بإمكان التوصل إلى اتفاق.

– من المستبعد حدوث خلافات بين المجلسين حول تسمية شاغلي المناصب السيادية، قد تقود لإجهاض الاتفاق.

– لا صحة لما يتردد من أن صالح والمشري لم يقبلا بالاجتماع معاً إلا بعد حصولهما على ضمانات بحصولهما على مناصب أخرى سيادية في المرحلة المقبلة.

– الدبيبة عارض الاتفاق لكونه أكبر المتضررين منه، على اعتبار أن تغيير شاغلي المناصب السيادية يعني الإطاحة بحليفه محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وبالتالي قطع التمويل عن حكومته.

#ليبيا_24

2022-10-26 00:22:21

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