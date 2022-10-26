صحيفة #الشرق_الأوسط السعودية: مقترح تركي بدمج حكومتي #باشاغا و #الدبيبة وتناوب ر

صحيفة #الشرق_الأوسط السعودية: مقترح تركي بدمج حكومتي #باشاغا و #الدبيبة وتناوب رئاستها.

– المقترح يتضمن تعيين باشاغا نائبًا للدبيبة أو تبادل رئاسة الحكومة فيما بينهما خلال الفترة المقبلة.

– المقترح يشترط أن يتم الوصول بليبيا إلى إجراء #الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.

– #تركيا تستهدف وقف التصعيد الإعلامي بين #المشري والدبيبة على خلفية تلاسنهما المعلن مؤخراً.

– تلاسن المشري والدبيبة سببه اعتراض الأخير على اتفاق الأول مع #عقيلة في #المغرب بشأن #المناصب_السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية. #السبق

2022-10-26 02:27:03

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