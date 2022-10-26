بالصور.. وفاء #الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة #الدبيبة منتهية الصلاحية تفتتح فعاليات الجلسة الثالثة للدورة البرلمانية الأولى لبرلمان أطفال ليبيا 2021 – 2022، المقامة في مسرح #جمعية_الدعوة_الإسلامية في #طرابلس، والتي تقام حول دور عمل اللجان البرلمانية في متابعه الجهات التنفيذية.

– الكيلاني حيّت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، هذه المبادرة بانتخاب #برلمان_أطفال_ليبيا من مختلف المناطق.

– المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بالطفولة، وتوعية الأطفال وتثقيفهم سياسيًّا من خلال مشاركتهم في ممارسة العمل البرلمانيّ.

– الكيلاني أكّدت اهتمام حكومة الدبيبة بالطفولة، خاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند، إذ أنشأت وجهّزت العديد من المراكز الخاصة بهذه الشريحة المهمة والمُبدعة.

– الكيلاني أشادت بمشاركات أطفال ليبيا وتمثيلها خير تمثيل في المحافل الدولية، وجددت دعمها الكامل لبرلمان أطفال ليبيا، وكل ما يخدم الطفولة في #ليبيا. #السبق (بيان)











2022-10-26 03:21:42

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