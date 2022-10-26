صور | مكتب الدوريات بـ ” كتيبة فرسان #جنزور “: القبض على ممرضين في حالة سكر وضبط كمية من ” الخمور ” كانت بحوزتهم أثناء فترة عملهم بمصحة الشرق بعد ورود بلاغ من مواطن كان في زيارة للمصحة. #ليبيا #المرصد