تحل اليوم الأربعاء ذكرى مرور 111 عامًا على جريمة نفي 5000 آلاف ليبي للجزر الإيطا

تحل اليوم الأربعاء ذكرى مرور 111 عامًا على جريمة نفي 5000 آلاف ليبي للجزر الإيطالية المهجورة والموبوءة قسرًا يوم 26 أكتوبر 1911، في أكبر عملية نفى جماعى فى ذلك التاريخ، وفى ظروف غير إنسانية بالغة القسوة والوحشية.

▪ كانت الجماهيرية على مدى 42 عامًا تحيى ذكرى المنفيين وتعلن حدادًا رسميًا.

▪ يقف الليبيون فى مثل هذا اليوم من كل عام خمس دقائق صمت فى كافة أنحاء التراب الليبي حدادًا على أرواح آلاف الليبيين الذين قام المستعمر الايطالي بنفيهم قسرًا يوم 26 أكتوبر 1911 إلى الجزر الإيطالية المهجورة والموبوءة فى الجنوب الإيطالي.

▪ وتعد هذه الجريمة هى أكبر عملية نفى جماعى فى ذلك التاريخ، وفى ظروف غير إنسانية بالغة القسوة والوحشية.

▪ كانت الجماهيرية فى هذه المناسبة تنكس الأعلام ويرتدى المواطنون ملابس سوداء، وتوضع إشارات سوداء على كافة وسائل المواصلات العامة والخاصة.

▪ يتم رفع اللافتات السوداء بمختلف الميادين والشوارع وعلى كافة المرافق والمبانى الرسمية.

▪ المؤسسات التعليمية تخصص الحصة الأولى للحديث عن هذه المأساة الأليمة التى تعرض لها الشعب الليبي على يد الغزاة الطليان، والإشادة بالاهتمام الذى أولته ثورة الفاتح لقضية المنفيين وإظهارها إلى حيز الوجود بعد أن كانت نسيًا منسيًا، وتأكيدها الدائم على ضرورة معرفة مصيرهم من إيطاليا وقيامها بتقديم المعلومات عن الذين لا يزالون على قيد الحياة.

▪ توقف الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية بين الجماهيرية والخارج.

▪ توقف جميع رحلات شركات الطيران والنقل البري والبحري داخليًا وخارجيًا.

▪ تصدر الصحف أعداد خاصة مجلله بالسواد مخصصة للحديث عن أبعاد هذه الجريمة.

▪ تقوم الإذاعات المرئية ببث برامجها بدون ألوان، وتلاوة آيات من القران الكريم ترحمًا على أرواح المنفيين، وبث برامج بالمناسبة.

▪ تنظيم تجمعات شعبية جماهيرية لإحياء هذه الذكرى، والتى ستبقى محفورة فى الذاكرة الجماعية ليشهد على هذه الجريمة البشعة التى طالت مختلف مكونات المجتمع الليبي من شباب وشيوخ ونساء وأطفال تم نفيهم، وهى جريمة بربرية تعكس الكراهية والحقد الذى كان يكنه الاستعماريون الفاشيون تجاه الشعب الليبي.

▪ كان الزعيم الراحل يرفض زيارة إيطاليا حتى تعتذر للشعب الليبي عن حقبة الاستعمار، وتدفع التعويضات، وتكشف عن مصير المنفيين.

▪ كان أحد أعظم الإنجازات التاريخية التى حققتها ثورة الفاتح هى تقديم إيطاليا الاعتذار فى 30 . 08 . 2008 للشعب الليبي.

#ليبيا_24

2022-10-26 12:15:12

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