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صور | عصام ابوزريبة وزير الداخلية بحكومة باشاآغا يتفقد مقر مديرية امن #اوباري و

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عصام ابوزريبة وزير الداخلية بحكومة باشاآغا يتفقد مقر مديرية امن #اوباري و ادارة الدوريات الصحراوية للوقوف على سير عمل مراكز الشرطة والأقسام التابعة للمديرية و بحث الوضع الأمني في المنطقة. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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