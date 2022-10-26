صور | عصام ابوزريبة وزير الداخلية بحكومة باشاآغا يتفقد مقر مديرية امن #اوباري و ادارة الدوريات الصحراوية للوقوف على سير عمل مراكز الشرطة والأقسام التابعة للمديرية و بحث الوضع الأمني في المنطقة. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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