صور | عصام ابوزريبة وزير الداخلية بحكومة باشاآغا يتفقد مقر مديرية امن #اوباري و ادارة الدوريات الصحراوية للوقوف على سير عمل مراكز الشرطة والأقسام التابعة للمديرية و بحث الوضع الأمني في المنطقة. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد