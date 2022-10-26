مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة: – أكثر من 29 ألف شخص ل

مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة:

– أكثر من 29 ألف شخص لقوا مصرعهم في رحلات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014، حيث توفي 5 آلاف شخص خلال العامين الماضيين فقط.

– أعداد الوفيات ستتزايد على الطرق عبر البحر المتوسط، على الحدود البرية إلى أوروبا وداخل القارة.

– لا يزال وسط البحر المتوسط أكثر طرق الهجرة دموية، حيث توفي 2836 مهاجرا ولاجئا منذ يناير 2021 أثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا أو مالطا عن طريق العبور بشكل أساسي من ليبيا وتونس.

– ثاني أكثر الطرق فتكا هو الطريق الأطلسي من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث تم تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة منذ عام 2021.

– كان من الممكن تفادي الكثير من الوفيات بمساعدة سريعة وفاعلة للمهاجرين المنكوبين.

#ليبيا_24

2022-10-26 15:12:45

1666797165