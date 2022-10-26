انتُخب ديوان المحاسبة الليبي لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العل

انتُخب ديوان المحاسبة الليبي لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أربوساي) ضمن أربع أعضاء آخرين، إضافة إلى عضوية لجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تقنية المعلومات، وذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة عشر للجمعية العمومية في ال25-26 من شهر أكتوبر الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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