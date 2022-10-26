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صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تعيد رصف جزء من طريق شارع الاستقلال ” جمال ع

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تعيد رصف جزء من طريق شارع الاستقلال ” جمال عبدالناصر ” بعد حلحلة مشاكل الصرف الصحي والتصدع بالطريق. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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