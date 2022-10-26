صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تعيد رصف جزء من طريق شارع الاستقلال ” جمال ع

صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تعيد رصف جزء من طريق شارع الاستقلال ” جمال عبدالناصر ” بعد حلحلة مشاكل الصرف الصحي والتصدع بالطريق. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد
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