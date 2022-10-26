بالصور.. موسى #المقريف وزير التّربية والتّعليم بحكومة #الدبيبة منتهية الصلاحية ي

بالصور.. موسى #المقريف وزير التّربية والتّعليم بحكومة #الدبيبة منتهية الصلاحية يلتقي مُراقب التّربية والتّعليم ببلدية #قصر_بن_غشير نوري زريق ومُديرة مدرسة #درع_ليبيا للتّعليم الأساسي بالمُراقبة #هنية_الورفلي التي تَعرَّضت لتهجُّم داخل مقر المدرسة أَمْس الثلاثاء مِن قِبل شقيقات طالبة بالمَدرسة.

– المقريف تأسف لما حصل لمُديرة المدرسة، وأكَّد صدور تعليماته لِمكتب المُتابعة وتقييم الأداء بالمُراقبة، وإدارة الخِدمة الاجتماعية والصّحة المدرسِية والدّعم النّفسي لموافاته بمُلابسات الحادثة ومُعالجة ما حصل، بما يَضمن عدم تكرار الحادثة مستقبلاً في بقية المؤسسات التّعليمية.

– مُديرة المدرسة أوضحت ملابسات الحادثة، وما حدث من تهجُّم طال الاختصاصيات الاجتماعيات بالمدرسة، وأكدت أنَّ ما حصل لها لَنْ يُثنِيها عن مواصلة واجبها وأداء مهامِها التي تتواصل داخل القطاع منذ 33 عاماً، 7 منها مُديرة للمدرسة.

– مديرة المدرسة: “دعوة الوزير لي أكبر رد اِعتبار لي، وأنا مُربية أجيال، وسأواصل أداء واجبي الذي أقسمت عَلى أداءه على أكمل وجه يوم تَخرجِي”. #السبق (بيان)





2022-10-26 16:09:04

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