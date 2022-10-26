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قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن انقسام المؤسسات السيادية، وانتهاء مدة م

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن انقسام المؤسسات السيادية، وانتهاء مدة من يشغلها شكّلا عاملا كبيرا في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن توحيد هذه المؤسسات في الوقت الحالي سيؤدي لتفعيل دورها الرقابي المفقود منذ سنوات، وأيضا للتوافق حول سلطة تنفيذية واحدة، وبالتالي استعادة الدولة والوصول للانتخابات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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