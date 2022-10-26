قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن انقسام المؤسسات السيادية، وانتهاء مدة م

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن انقسام المؤسسات السيادية، وانتهاء مدة من يشغلها شكّلا عاملا كبيرا في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن توحيد هذه المؤسسات في الوقت الحالي سيؤدي لتفعيل دورها الرقابي المفقود منذ سنوات، وأيضا للتوافق حول سلطة تنفيذية واحدة، وبالتالي استعادة الدولة والوصول للانتخابات.

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