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المبعوث الأممي عبد الله باتيلي: بمناسبة أسبوع نزع السلاح أكرر التزام الأمم الم

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي:
بمناسبة أسبوع نزع السلاح أكرر التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك وضع تنظيم حيازة السلاح تحت السيطرة الحصرية للدولة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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