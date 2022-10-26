المبعوث الأممي عبد الله باتيلي: بمناسبة أسبوع نزع السلاح أكرر التزام الأمم الم

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي:

بمناسبة أسبوع نزع السلاح أكرر التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك وضع تنظيم حيازة السلاح تحت السيطرة الحصرية للدولة.

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