رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب أشرف #بلها: بفقدان الشرعية وصلنا إلى احتكام تشريعي يقوده مجلسا #النواب والأعلى للدولة اللذان يطيلان المرحلة الانتقالية بمقترحاتهما.

– البرلمان والأعلى للدولة يتركون المهم ويتوجهون إلى ما سيختلفون عليه وهو هروب للأمام لعدم الالتزام بإجراء #الانتخابات.

– الأطراف أصبحت تتحول إلى مراكز قوة تسعى لإدامة البقاء وليس التمديد فقط وهذا توجه خطير يزيد تهديد استقرار #ليبيا.

– التغيير التنفيذي حاليا ليس مجديا فليس هناك ضمانات من المجلسين للذهاب عقب ذلك إلى إجراء الانتخابات. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-26 20:48:16

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