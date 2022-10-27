منظمة الإنقاذ الألمانية “سي ووتش”: خفر السواحل الليبي هدد بإسقاط طائرة المراقبة الخاصة بنا في المتوسط.

– هذه الطائرة تساعد في توثيق اعتراض المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

– التسجيل الصوتي للتهديدات أظهر أن خفر السواحل الليبي أمر الطائرة بالخروج من المياه الإقليمية الليبية على الرغم من وجودها في المياه الدولية.

– طاقم الطائرة رد: يرجى العلم بأنك داخل منطقة البحث والإنقاذ الأوروبية، هذه ليست المياه الإقليمية الليبية.

– خفر السواحل هدد قائلاً: ابتعد عن الأراضي الليبية وإلا سنطلق عليك صواريخ سام.

– سحب خفر السواحل عشرات المهاجرين على متن سفينتهم وشرعوا في إطلاق النار على القارب المطاطي ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. #السبق

2022-10-26 20:32:15

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