عاجل > وصول وفد اللجنة العسكرية التابع للقيادة العامة إلى #سرت. اجتماع مرتقب

عاجل > وصول وفد اللجنة العسكرية التابع للقيادة العامة إلى #سرت. ⚡️اجتماع مرتقب للجنة العسكرية 5+5 في مجمع قاعات واقادوقو بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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