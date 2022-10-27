المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” :

– يجب العمل من أجل استقرار الوضع في ليبيا ، وتحسين حياة الليبيين ، وكذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في البلاد.

– الوضع في مختلف مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا مروع.

– تقرير المنظمة الدولية الهجرة اظهر ارتفاعا في عدد الوفيات بين الاشخاص الذين يحاولون العبور إلى أوروبا .

– على جميع دول العالم لاسيما ايطاليا إلقاء نظرة على الوضع في ليبيا والتأكد من احترام القانون الدولي الانساني لحقوق المهاجرين وغيرهم بالبلاد.

#ليبيا_24

2022-10-27 12:37:48

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