المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” :
– يجب العمل من أجل استقرار الوضع في ليبيا ، وتحسين حياة الليبيين ، وكذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في البلاد.
– الوضع في مختلف مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا مروع.
– تقرير المنظمة الدولية الهجرة اظهر ارتفاعا في عدد الوفيات بين الاشخاص الذين يحاولون العبور إلى أوروبا .
– على جميع دول العالم لاسيما ايطاليا إلقاء نظرة على الوضع في ليبيا والتأكد من احترام القانون الدولي الانساني لحقوق المهاجرين وغيرهم بالبلاد.
#ليبيا_24
2022-10-27 12:37:48
1666874268
أضف تعليقـك