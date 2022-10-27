أكد مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبد الحميد شبيرة، أن بلاده بذل

أكد مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبد الحميد شبيرة، أن بلاده بذلت جهودا كبيرة جدا من أجل تسوية الأزمة الليبية، مشيرا أن بلاده بذلت جهودا كبيرة جدا من أجل التسوية، بالعمل مع دول الجوار والجامعة، و”ندفع دائما نحو سلام ليبيا وسلامة ترابها وعلى إيجاد مخرج في أقرب فرصة لإجراء انتخابات حرة نزيهة والخروج من الأزمة الراهنة التي كلفت الشعب الليبي خسائر كبيرة ومادية”.

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