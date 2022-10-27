مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد الحميد شبيرة :
– الجزائر بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع دول الجوار والجامعة العربية من أجل تسوية الأزمة الليبية.
– الجزائر تدفع دائما نحو استقرار ليبيا وسلامة أراضيها والسعي للخروج من الأزمة الراهنة التي كلفت الشعب الليبي خسائر كبيرة.
– ليبيا دولة جارة ومحل اهتمام الجزائر من حيث تسوية الوضع الداخلي وتفعيل الحوار بين أطراف الازمة والذهاب قدما نحو انتخابات حرة نزيهة دون أي تدخل خارجي.
– القمة المقبلة ستناقش عديد الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا.
#ليبيا_24
2022-10-27 20:12:05
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