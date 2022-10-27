صرحت إدارة القضايا بالدولة الليبية، إن شركة سوريليك الفرنسية، قامت بسحب دعوى ال

صرحت إدارة القضايا بالدولة الليبية، إن شركة سوريليك الفرنسية، قامت بسحب دعوى الالتماس المقدمة من طرفها لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، وبحسب ادارة القضايا فإن الشركة الفرنسية قدمت تعهدا بعدم رفع الدعوى مجددا ضد ليبيا، وأضافت الإدارة أنه بالاستناد إلى اتفاق التسوية بـ2016 تم الحصول عليه بوسائل غير مشروعة، ما جعل المحكمة تلغي في 2020 تلك الأحكام

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