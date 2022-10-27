عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي: – تحقيق أهداف لقاء الرباط الثلاثة، أي ا

عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي:

– تحقيق أهداف لقاء الرباط الثلاثة، أي المناصب السيادية والحكومة والانتخابات، قد يعترضه كثير من العراقيل.

– لا بد من وجود إشراف دولي يلزم مجلسي النواب والدولة بالسير بشكل متوازٍ في الأهداف الثلاثة جملة واحدة.

– تدخل البعثة ضروري، ويجب أن يكون جدياً يحقق تناغم المواقف الإقليمية والدولية حول نتائج اتفاق الرباط، وحينها لن تغامر التشكيلات المسلحة بمخالفة مواقف داعميها الغربيين

والإقليميين.

– التدشين الحقيقي لبورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة جاء بعد تأكيدات السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، نهاية سبتمبر الماضي، أن الدبيبة وباشاغا لا يمكنهما

إدارة البلاد، وهو ما مثّل للحالمين بهذا المنصب ضوءاً أخضر بقرب ولادتها.

#ليبيا_24

2022-10-27 23:04:47

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