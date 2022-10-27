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المحلل السياسي إسماعيل الشريف: – الإعلان عن بدء تشكيل حكومة جديدة، لن يأخذ مسار

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المحلل السياسي إسماعيل الشريف:

– الإعلان عن بدء تشكيل حكومة جديدة، لن يأخذ مساراً جدياً إلا بحلول العام الجديد، وبعد إتمام ملف المناصب السيادية، وأيضاً دون الانفصال عن مسار الإعداد الانتخابات.

– أزمة الحكومة تنحصر بالدبيبة، ومن الضروري وجود دعم أممي ودولي لإنهاء الأزمة وإنهاء سيطرة المليشيات، ومن قبلهما أيضاً دعم كل القوى الوطنية.

– الحكومة الموحدة لن تبعد عن مسار أغلب الحكومات التي تولت السلطة بعد 2011 بالاعتماد في تشكيلها على المحاصصة السياسية.

– الحكومة الموحدة ستتضمن تسويات سياسية نظراً لوجود أزمة ثقة بين الفرقاء، ورغبة الجميع في المشاركة بصناعة القرار، لكن عدد مقاعدها سيكون محدوداً مقارنة بالحكومتين

الحالتين، وسيتم التدقيق في أن يكون الاختيار يتضمن معايير النزاهة والكفاءة.

#ليبيا_24

2022-10-27 23:34:22

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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