صور | مركز الرقابة على الاغذية والادوية بمنفذ راس اجدير الحدودي يرفض شحنة عصير ج

صور | مركز الرقابة على الاغذية والادوية بمنفذ راس اجدير الحدودي يرفض شحنة عصير جزائري متكونة من 960 صندوق لاحتوائه على لون E102 المحظور. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)