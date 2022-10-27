صور | مركز الرقابة على الاغذية والادوية بمنفذ راس اجدير الحدودي يرفض شحنة عصير ج

صور | مركز الرقابة على الاغذية والادوية بمنفذ راس اجدير الحدودي يرفض شحنة عصير جزائري متكونة من 960 صندوق لاحتوائه على لون E102 المحظور. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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