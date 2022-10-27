عدد من المشايخ والأعيان للمبعوث الأممي عبدالله باثيلي :

– نُطالب بإلغاء لجنة ال 75 وعدم إشراكها في أي مرحلة سياسة قادمة.

– نُطالب بطرد جميع الأجسام السياسية التي دمرت البلاد ونهبت الثروات.

– نعلن حالة النفير لتحديد المصير وإنقاذ الوطن.

– المستويات المعيشية تدمرت والمواطن عاجز عن توفير مقومات حياته.

– نطالب بتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والإسراع في الانتخابات الرئاسية.

– نطالب الأمم المتحدة بتنفيذ مطالبنا حفاظا على البلاد من التقسيم.

– إذا لم تنفذ مطالبنا سنعلن العصيان المدني ونقفل ضخ النفط لتقرير المصير.

#ليبيا_24

2022-10-28 00:57:10

1666918630