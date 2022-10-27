عدد من المشايخ والأعيان للمبعوث الأممي عبدالله باثيلي :
– نُطالب بإلغاء لجنة ال 75 وعدم إشراكها في أي مرحلة سياسة قادمة.
– نُطالب بطرد جميع الأجسام السياسية التي دمرت البلاد ونهبت الثروات.
– نعلن حالة النفير لتحديد المصير وإنقاذ الوطن.
– المستويات المعيشية تدمرت والمواطن عاجز عن توفير مقومات حياته.
– نطالب بتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والإسراع في الانتخابات الرئاسية.
– نطالب الأمم المتحدة بتنفيذ مطالبنا حفاظا على البلاد من التقسيم.
– إذا لم تنفذ مطالبنا سنعلن العصيان المدني ونقفل ضخ النفط لتقرير المصير.
#ليبيا_24
2022-10-28 00:57:10
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