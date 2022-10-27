المحلل السياسي يوسف الفزاني : – الدعم الذي تحدث عنه المبعوث الأممي عبدالله باث

المحلل السياسي يوسف الفزاني :

– الدعم الذي تحدث عنه المبعوث الأممي 🇺🇳 عبدالله باثيلي يظل مجرد كلام إنشائي.

– الدعم الأممي يتمثل فقط في تسيير الحوار بين الأطراف العسكرية، في حين لم يتطرق ذلك الحوار لأهم النقاط الجوهرية المتمثلة في نزع سلاح المليشيات في المنطقة الغربية.

– الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي قادران على تبني نموذج نزع السلاح بالقوة كما حدث في عديد بلدان العالم.

– الأمم المتحدة تصر على تبني نموذج الحوار مع الجماعات المسلحة، رغم أنها تعلم جيدا أن العائق الأول أمام أي حل في ليبيا ولن تكون تلك المليشيات يوما جزءا من الحل.

– نموذج نزع السلاح بالقوة طبقة الجيش في المنطقة الشرقية، ونجح بنسبة 100%.

– لماذا لا يدعم الجيش تطبيق ذلك في كامل التراب الليبي؟.

#ليبيا_24

2022-10-28 01:43:24

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