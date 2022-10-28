كشف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن النواب سيناقشون في جلسة الثلاثاء القاد

كشف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن النواب سيناقشون في جلسة الثلاثاء القادمة ملف المناصب السيادية والفصل فيها. وأوضح العرفي في تصريحات صحافية، أنه سيتم خلال الجلسة أيضًا التصويت على قانوني الأمن الداخلي وجدول توحيد المرتبات.

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