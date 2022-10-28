الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد المهدوي: – المسار العسكري هو من أنجح ال

الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد المهدوي:
– المسار العسكري هو من أنجح المسارات، إذ هو من كسر الجمود السياسي وثبّت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي.
– المبعوث الأممي الجديد أمامه مهمة صعبة في المسار العسكري، خاصة فيما يتعلق بالقوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا، في ظل تمسك تركيا ببقاء قواتها.
– على باتيلي أن يحدد أولا مفهوم “المرتزق” ومن هي “القوة الأجنبية” للتعامل معها.
– لا يمكن التوجه إلى انتخابات شفافة دون وجود قوة حقيقية تحمي السلطة التنفيذية القادمة.
-توحيد المؤسسة العسكرية هو أولوية قبل الذهاب إلى الانتخابات، خاصة أن الأزمة الليبية هي أمنية قبل أن تكون سياسية.
#ليبيا_24
2022-10-28 12:11:11
1666959071
أضف تعليقـك