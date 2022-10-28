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عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي : – آن الأوان لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي :

– آن الأوان لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والأولوية للنقطة رقم 2 في المبادئ العامة، وأيضا النقطة رقم 2 في بنود الاتفاق.

– الناظوري والحداد أصبحا صديقين، وتزداد رقعة التوافق الوطني في الاتساع فلا يوجد ما يمنع ذلك.

– على جميع القوى الداعمة للانتخابات من شخصيات عامة وسياسية واجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني الدعم والضغط لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ففي طياته المعنى الحقيقي للقوى القاهرة التي لم يتحدث عنها السايح آن ذاك.

#ليبيا_24

2022-10-28 15:08:09

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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