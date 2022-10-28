مجلس الأمن الدولي:
– هناك حاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها.
– يجب أن يكون نزع سلاح الجماعات المسلحة جزء من نهج متكامل وشامل ومتماسك لبناء السلام، بما في ذلك عودة عناصر المجموعات المسلحة إلى بلدانهم الأصلية.
– لابد من التنسيق الإقليمي ويأخذ في الاعتبار احتياجات بناء السلام وأولوياته.
– الاعتراف بالحاجة إلى التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا.
– على السلطات الليبية الانخراط وإحراز تقدم في هذه القضية.
#ليبيا_24
2022-10-28 19:07:00
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