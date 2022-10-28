عاجل > الأجهزة الامنية في #تونس تقبض على ليبي منتحل صفة ملحق عسكري بالسفارة ا

عاجل > الأجهزة الامنية في #تونس تقبض على ليبي منتحل صفة ملحق عسكري بالسفارة الليبية. ⚡️تم القبض عليه على متن سيارة تحمل لوحات ” هيئة سياسية ” مزورة. ⚡️المتهم مطلوب لعدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة في قضايا ” التحيل “. ⚡️العثور على ملابس ورتب عسكرية بمنزله بعد اخد اذن النيابة العامة بتفتيشه. #ليبيا #المرصد (اعلام تونسي)
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ليبيا مباشر
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