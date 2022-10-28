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وزارة الداخلية الإيطالية : – ارتفاع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ل

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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وزارة الداخلية الإيطالية :

– ارتفاع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا بنسبة 75.8% منذ مطلع العام 2022.

– استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي في ليبيا عاملا حاسما في نمو الظاهرة.

– 79 ألفا و647 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى السواحل الإيطالية في 2044 عملية إنزال منذ بداية السنة بزيادة قدرها 50.78% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

– هذا الارتفاع يرجع إلى حد كبير إلى زيادة عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي دول المغادرة الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين.

– ارتفاع التدفقات من تونس بنسبة 25.9% إلى 26 أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

– سجلت أعداد المهاجرين القادمين من تركيا منذ بداية العام زيادة بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها.

#ليبيا_24

2022-10-28 19:57:44

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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