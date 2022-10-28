وزارة الداخلية الإيطالية : – ارتفاع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ل

وزارة الداخلية الإيطالية :
– ارتفاع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا بنسبة 75.8% منذ مطلع العام 2022.
– استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي في ليبيا عاملا حاسما في نمو الظاهرة.
– 79 ألفا و647 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى السواحل الإيطالية في 2044 عملية إنزال منذ بداية السنة بزيادة قدرها 50.78% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
– هذا الارتفاع يرجع إلى حد كبير إلى زيادة عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي دول المغادرة الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين.
– ارتفاع التدفقات من تونس بنسبة 25.9% إلى 26 أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
– سجلت أعداد المهاجرين القادمين من تركيا منذ بداية العام زيادة بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها.
#ليبيا_24
2022-10-28 19:57:44
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