صور | بدر الدين التومي وزير الداخلية المكلف وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة يصل #الزنتان للمشاركة في مراسم دفن عبدالسلام الصنيني رئيس مديرية أمن ظاهر الجبل الذي تم اغتياله يوم أمس برصاص مجهولين. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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