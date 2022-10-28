صور | بدر الدين التومي وزير الداخلية المكلف وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة يصل #الزنتان للمشاركة في مراسم دفن عبدالسلام الصنيني رئيس مديرية أمن ظاهر الجبل الذي تم اغتياله يوم أمس برصاص مجهولين. #ليبيا #المرصد