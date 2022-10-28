عاجل

صور | بدر الدين التومي وزير الداخلية المكلف وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة يصل

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بدر الدين التومي وزير الداخلية المكلف وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة يصل #الزنتان للمشاركة في مراسم دفن عبدالسلام الصنيني رئيس مديرية أمن ظاهر الجبل الذي تم اغتياله يوم أمس برصاص مجهولين. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك