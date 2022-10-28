أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، مساء الجمعة، أن السفارة الأميركية لدى ليبيا ستبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أميركا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد توقفها لعدة سنوات، وقالت السفارة إن ‘هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأميركية والجهود المبذولة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية الأمريكية’

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