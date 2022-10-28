عاجل

#انفو_المرصد | النائب العام يواصل حبس المتورطين في قضايا الفساد مستوفية التحقيق

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | النائب العام يواصل حبس المتورطين في قضايا الفساد مستوفية التحقيق .. هذه أبرز ضبطياته لشهر أكتوبر 👇🏻. #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك