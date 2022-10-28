#انفو_المرصد | النائب العام يواصل حبس المتورطين في قضايا الفساد مستوفية التحقيق .. هذه أبرز ضبطياته لشهر أكتوبر 👇🏻. #ليبيا
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، مساء الجمعة، أن السفارة الأميركية لدى ليبيا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
الإعلان عن «لجنة فرعية» لانسحاب «المرتزقة» من ليبيا
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
وَزارة الداخلية بالحكومة الليبية: – تُدِين وَزارة الداخلية وَتستنكر بأشد العبار
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك