خبر | بعد قرار مجلس الأمن الداعي إلى حوار شامل يؤدي لتشكيل حكومة ليبية موحدة قاد

خبر | بعد قرار مجلس الأمن الداعي إلى حوار شامل يؤدي لتشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء #ليبيا وتمثيل الشعب بأكمله .. الدبيبة : القرار يعني أن حكومتنا جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات. #المرصد ( بيان )