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خبر | بعد قرار مجلس الأمن الداعي إلى حوار شامل يؤدي لتشكيل حكومة ليبية موحدة قاد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | بعد قرار مجلس الأمن الداعي إلى حوار شامل يؤدي لتشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء #ليبيا وتمثيل الشعب بأكمله .. الدبيبة : القرار يعني أن حكومتنا جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات. #المرصد ( بيان )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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