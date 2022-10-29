عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:
– يجب تشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد.
– المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يسعى للبحث عن حل جديد وحكومة جديدة تستطيع الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية بعد توحيد المؤسسات.
– الدبيبة شيخ الفساد وشراء الذمم ويوظف في المرتزقة سواء كانوا أجانب أو ليبيين لا فرق.
– الدبيبة باع البلاد بأرخص ثمن في سبيل بقائه في السلطة ولا تهمه مصلحة ليبيا.
– الدبيبة متشبث بالسلطة ويرى في نفسه الإنسان المفكر وأنه على صواب.
– سنطالب بمعاقبة كل المعرقلين للعملية السياسية وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
#ليبيا_24
2022-10-29 00:38:00
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