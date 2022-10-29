عضو مجلس النواب ميلود الأسود : – حكومة الدبيبة ما زالت تصر على التفريط في رزق ا

عضو مجلس النواب ميلود الأسود :

– حكومة الدبيبة ما زالت تصر على التفريط في رزق الشعب بثمن أو دون ثمن وبسبب أو بدونه.

– أوقفنا قرار التفريط في 7% من شركة الواحة عبر القضاء الليبي العادل، فإذا بهم يحاولون الالتفاف مجددًا على الحكم لتمرير ذات الصفقة، والمصيبة أن التصويت بالإجماع، أليس من بينكم رجل رشيد؟.

– أتحدى تلك الحكومة أن تثبت أين تتحقق مصلحة ليبيا في هذه الصفقة، وعليهم أن يخرجوا ويوضحوا لليبيين أين مصلحتهم في هذا.

– هذه الصفقة لن تمر ولن يستمر العبث برزق الشعب، ويجب أن يرتفع الصوت عاليًا لمحاسبة كل مسؤول، وثقافة الإفلات من العقاب يحب أن تنتهي.

#ليبيا_24

2022-10-29 03:01:12

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