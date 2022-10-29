المحلل السياسي أسامة كعبار: – عبدالحميد الدبيبة يمر بضغوطات شديدة ورفض تام، سو

المحلل السياسي أسامة كعبار:

– عبدالحميد الدبيبة يمر بضغوطات شديدة ورفض تام، سواءً محلياً أو من كافة الفرقاء الإقليميين والدوليين لاستمراره في السلطة.

– الحليف الوحيد لحكومة الدبيبة هي تركيا، وهي حليف أمر واقع وليست حليفا استراتيجيا.

– الدبيبة يعمل بقوة لاستمالة تركيا لدعم بقائه في رئاسة الحكومة أكبر وقت ممكن.

– علاقة حكومة الدبيبة مع القاهرة علاقة متشابكة، ولا يمكن فصلها عما يجري مع اليونان وباقي أوروبا.

– الدبيبة في موقف صعب الآن، لأن الكل متفق على رحيله، باستثناء تركيا التي يرفض كثيرون تدخلها وتواجدها في ليبيا.

#ليبيا_24

2022-10-29 13:22:14

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