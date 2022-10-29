صور | شرطة مرور #ابوسليم تحرر أكثر من ” 752 مخالفة مرورية ” خلال يوم واحد فقط دا

صور | شرطة مرور #ابوسليم تحرر أكثر من ” 752 مخالفة مرورية ” خلال يوم واحد فقط داخل بلدية ابوسليم. #ليبيا #المرصد ( مديرية امن #طرابلس )
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ليبيا مباشر
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