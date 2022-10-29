صور | خروج احتجاجات وسط #الزنتان تنديدًا بسوء الوضع المعيشي وتردي الخدمات بكافة أنواعها في المدينة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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