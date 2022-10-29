عضو المجلس الدولة “بلقاسم قزيط” :

– الخيارات الأممية كذلك المجتمع الدولي أصبحت تتقبل بحذر فكرة تشكيل حكومة ثالثة للوصول بالبلاد إلى الانتخابات.

�- كان هناك نوع من التصلّب في موقف المجتمع الدولي الذي يطالب فقط بإجراء الانتخابات دون الالتفات إلى الطريق المؤدّية إليها.

– الحذر الدّولي من فكرة الحكومة الثالثة سببه فشل التجارب السابقة في تشكيل أكثر من حكومة لتوحيد البلاد ابتداء بحكومة الوفاق مرورا بحكومة الوحدة وانتهاء بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب.

�- ليس هناك حماس كبير لدى المجتمع الدولي بتشكيل حكومة جديدة كما أنه لن يقبل بوجود حكومتيْن في ليبيـا للذهاب إلى الانتخابات.

#ليبيا_24

2022-10-29 18:15:46

1667067346