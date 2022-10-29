ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم الصباح، تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين بما يلبي طموح الشعبين والتشاور بمختلف القضايا الإقليمية والدولية دعماً لمسيرة العمل العربي، وذلك على هامش أعمال القمة_العربية، المزمع انعقادها يوم 1 نوفمبر بالجزائر.

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